رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدير مصنع فانتازيا: نستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات لـ70%

كتب:

شريف سليمان
01:37 م | الخميس 02 مايو 2024
أحمد رجب الشافعي المؤسس والمديري التنفيذي لمصنع فانتازيا لتصنيع مكونات الإسفنج والأثاث الفندقي

أحمد رجب الشافعي المؤسس والمديري التنفيذي لمصنع فانتازيا لتصنيع مكونات الإسفنج والأثاث الفندقي

قال أحمد رجب الشافعي، المؤسس والمديري التنفيذي لمصنع فانتازيا لتصنيع مكونات الإسفنج والأثاث الفندقي، إنّ المصنع بدأ من الصفر في المنطقة الصناعية جمصة بمحافظة الدقهلية، ومع مرور الوقت زادت خطوط الإنتاج للصناعات المغذية للمنتجات.

وأضاف الشافعي، في كلمته باحتفالية عيد العمال، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «استطعنا تصدير 30% من إنتاجنا وصنعنا لحساب شركات أجنبية، وتبلغ مساحة المجموعة 15 ألف متر وتضم 400 عامل بطاقة إنتاجية 22 ألف طن في السنة، وتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه».

وتابع: «نسبة المكون المحلي في المنتجات حاليا 30% وهدفنا زيادتها إلى 70%، وكان لقطاع دعم الصناعة بمبادرة ابدأ دور كبير عن طريق تخصيص قطعة أرض جديدة للتوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام وهو ما سيوقف استيراد نحو 150 ألف طن من الخام سنويًا، كما أن تسهيل الإجراءات الحكومية سهّل علينا وقتا ومجهودا كبيرين في افتتاح المصنع».

اقرأ المزيد:

إشادات واسعة بمسلسل جودر بطولة ياسر جلال: فانتازيا من وحي تاريخنا وتراثنا

ناقد فني: دراما «المتحدة» نجحت في تقديم «فانتازيا الواقعية» عبر مسلسل جودر

ماذا يعني اسم «جودر»؟.. فانتازيا ألف ليلة وليلة تعود على شاشات المتحدة

«ابدأ» تعزز توطين الصناعة المصرية بافتتاح «فانتازيا» أكبر مصنع للمراتب والمفروشات بالدقهلية

أسرار أولى تجارب يوسف شاهين الإخراجية في «بابا أمين».. فانتازيا عمرها 73 عاما

نيكولاس كيدج يعتذر عن تكريم «فانتازيا السينمائي» بسبب إضراب الممثلين

افتتاح معرض «فانتازيا الكاميرا» بكلية الفنون الجميلة في جامعة أسيوط
بقلم شريف سليمان