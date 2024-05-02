مدير مصنع فانتازيا: نستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات لـ70%

قال أحمد رجب الشافعي، المؤسس والمديري التنفيذي لمصنع فانتازيا لتصنيع مكونات الإسفنج والأثاث الفندقي، إنّ المصنع بدأ من الصفر في المنطقة الصناعية جمصة بمحافظة الدقهلية، ومع مرور الوقت زادت خطوط الإنتاج للصناعات المغذية للمنتجات.

وأضاف الشافعي، في كلمته باحتفالية عيد العمال، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «استطعنا تصدير 30% من إنتاجنا وصنعنا لحساب شركات أجنبية، وتبلغ مساحة المجموعة 15 ألف متر وتضم 400 عامل بطاقة إنتاجية 22 ألف طن في السنة، وتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه».

وتابع: «نسبة المكون المحلي في المنتجات حاليا 30% وهدفنا زيادتها إلى 70%، وكان لقطاع دعم الصناعة بمبادرة ابدأ دور كبير عن طريق تخصيص قطعة أرض جديدة للتوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام وهو ما سيوقف استيراد نحو 150 ألف طن من الخام سنويًا، كما أن تسهيل الإجراءات الحكومية سهّل علينا وقتا ومجهودا كبيرين في افتتاح المصنع».