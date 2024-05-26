«زيادة الطول 5 سم».. جراحة تقدم علاجًا جذريًا لمشكلة قصر القامة

قصر القامة من الأمور المؤرقة للكثير من الأشخاص، الذين يحلمون على مدار سنوات حياتهم بالتوصل إلى حل نهائي يساعدهم على تطويل قامتهم بضع سنتيمترات تصنع فرقًا في مظهرهم الخارجي، وتنعكس بالإيجاب على حالتهم النفسية، وفي إطار هذا تناول موقع «only my health» الطبي المتخصص، إمكانية زيادة الطول من خلال العمليات الجراحية ومدى أمان تلك العمليات.

زيادة الطول 5 سنتيمترات

وحول إمكانية تطويل القامة، يقول الدكتور محمود راغب، استشاري أمراض العظام والمفاصل، إنّ عملية زيادة الطول تجرى في مصر بطريقة آمنة تعتمد على مثبت خارجي لتطويل الأوتار الموجودة في الساقين، موضحًا أن تلك العمليات تجرى لحالات قصر القامة الشديدة أو حالات العيوب الخلقية عندما يكون هناك ساق أطول من أخرى، ويحدث زيادة طول العظام تدريجيًا من خلال كسرها ثم تطويلها عدة سنتيمترات حسب وضع كل حالة: «فيه حالات ممكن نطولها لحد 5 سم».

وحول الفئات التي تنطبق عليها عمليات تطويل القامة، يوضح استشاري أمراض العظام والمفاصل لـ«الوطن»، إن هذه العملية يفضل إجرائها في مرحلة الطفولة، لقدرة الجسم على تجديد العظام بشكل أسهل وأسرع بالإضافة إلى قدرته على توليد الأنسجة الرخوة والأوعية الدموية والأعصاب التي تحيط بها وتدعمها بشكل أكثر سهولة من البالغين وكبار السن.

وتابع أن تلك العمليات تُجري للأطفال الأقزام التي تشير جيناتهم إلى أن طولهم توقف أو للأطفال الذين يعانون من زيادة طول ساق عن أخرى.

هل عملية زيادة الطول آمنة؟

وفيما يخص نسبة نجاج العملية، فأكد راغب أنها عملية آمنة تمامًا ونسبة نجاحها تتجاوز الـ95%، ولا توجد سوى مضاعفات قليلة تختفي بعد إجراء العملية بوقت قصير، والتي تتمثل في حدوت حساسية تجاه التخدير، والتهابات بسيطة جراء وضع الدبابيس أو المسامير.