علا رشدي تروج لـ فيلم كيف تسرق وطن: انتظرونا 

روجت الفنانة علا رشدي لفيلم كيف تسرق وطن، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر منشور شاركته مع متابعيها على إنستجرام.

علا رشدي تروج لـ فيلم كيف تسرق وطن

ونشرت علا ررشدي صورة البوستر وعلقت: «كيف تسرق وطن وكيف استطاع يهود الخزر سرقة أرض ووطن فلسطين وكيف تم الترويج ودعم أكبر كذبة في التاريخ صدقها العالم على مدار التاريخ، انتظرونا».

وأشاد المتابعون بفكرة الفيلم وجاءت تعليقاتهم كما يلي: «عاش.. محتاجين أعمال كتير تحكي عن التاريخ اللي بيحاولوا يغيروه بكذبهم»، وجاء تعليق أيضًا من إحدى المتابعين: «برافو هو ده الفن الهادف اللي لية رسالة حقيقية».

تفاصيل فيلم كيف تسرق وطن

ويكشف الفيلم كيف تمكن يهود الخزر من سرقة وطن وأرض فلسطين وكيف تم الترويج لأكبر كذبة صدقها العالم على مدار التاريخ، ويشارك في بطولته أحمد داش، صدقي صخر، علا رشدي، أمير المصري، ياسمينا العبد.