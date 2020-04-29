بعد عودة التوكيل بالشهر العقاري.. المستندات المطلوبة لاستخراجه

أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، الكتاب الدوري رقم 158 لسنة 2020 شهر عقاري، متضمنا عودة العمل بالتوكيلات الخاصة وعقود بيع السيارات فقط، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 3 مايو.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية المستندات المطلوبة لاستخراج توكيل، وفقا لما ذكرته مصلحة الشهر العقاري استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة لاستخراج توكيل من مكاتب الشهر العقاري

ـ أصل بطاقة الرقم القومي الخاص بالموكل سارية المفعول.

ـ اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

ـ أصل التوكيل المراد عمل الصفة منه.

ـ يتوجه الموكل إلى أحد مكاتب الشهر العقاري لتقديم المستندات المطلوبة، ويتم إصدار التوكيل خلال 24 ساعة من الطلب.

ونص الكتاب الدوري على استثناء التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور بمكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، بناء على قرار المستشار عمر مروان وزير العدل وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية- الإدارة العامة للمرور.

وتم تعميم الكتاب الدوري على جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وكانت مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، استأنفت عملها الأحد الماضي لتقديم 6 خدمات هي "إثبات التاريخ للمحررات، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية مغلقة، محضر فتح وصية مغلقة، التوكيل الخاص بصرف المعاش، والإقرارات".

ووجه المسشار عمر مروان وزير العدل، بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية داخل مقار الشهر العقاري والمحاكم، وأهمها ضرورة ارتداء الكمامة لجميع المترددين على مقار الشهر العقاري والمحاكم، وترك المسافة اللازمة بين المتواجدين بتلك المقرات من الموظفين والجمهور.

وطالب وزير العدل، القائمين بإدارة مقرات الشهر العقاري باتباع هذه التعليمات، حفاظا على سلامة المواطنين.