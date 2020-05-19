عالم أزهري يكشف سر تسمية ليلة القدر بهذا الاسم

قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن الله يقدر فيها، موضحًا أنه عز وجل قدّر كل شيء قبل أن يخلق الخلق، لكنه يسلم هذه الأقدار للملائكة الموكلين بها في ليلة القدر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد": "كل شيء مقدّر ومسلم، ولكنه يسلم إلى أصحابه عن طريق الملائكة، وهي ليلة الشرف العظيم، لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، من ملك ذي قدر، على قلب نبي ذي قدر، إلى أمة ذات قدر، ليرفع الله لها به القدر".

وتابع، أن هناك معنى آخر لليلة القدر ألا وهو الضيق: "لأن الأرض تضيق بالملائكة المنزلين عليها، وليس الناس، والنبي قال إن عدد الملائكة التي تنزل إلى الأرض في هذا اليوم من السماء عدد حصر الأرض، لكي يباهي الله بعباده، الملائكة".