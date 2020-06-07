نمساويون يتحدون إغلاق الحدود ويقضون العطلات في ساحل جيسولو الإيطالي

رصدت وزارة السياحة النمساوية، إقبالا واسعا من المواطنين على قضاء العطلات فى مدينة جيسولو الإيطالية الساحلية على الرغم من الحدود المغلقة.

وقالت مصادر في الوزارة، اليوم، إن العديد من شركات السياحة الإيطالية طلبت من المستشار النمساوي سباستيان كورتس تخفيف القيود على الحدود الإيطالية النمساوية أسوة، بما حدث في الأيام الماضية بين النمسا والعديد من دول الجوار الأخرى وبخاصة كرواتيا وسلوفاكيا وألمانيا وسلوفينيا والمجر.

وأشارت وسائل اعلام محلية، إلى أن المصطافين النمساويين يتحدون قيود السفر التي لا تزال سارية مع إيطاليا ويتدفقون إلى الشواطىء الإيطالية، حيث وصل العديد من النمساويين بالفعل إلى مدينة جيسولو في الجزء العلوي من البحر الأدرياتيكي للاستمتاع بالطقس الجميل والفنادق المفتوحة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن المسافرين النمساويين أثبتوا علاقات اجتماعية مع آخرين في إيطاليا لتجنب الحجر الصحي لمدة أسبوعين، كما حصلوا على شهادات صحية حديثة بالخلو من الوباء.

وأشارت وسائل الإعلام النمساوية، إلى أن أصحاب الفنادق في جيسولو اعتبروا موقف النمساويين هذا بمثابة تشجيع لهم بعد الأوقات الصعبة التي عاشتها إيطاليا.

وكانت الحكومة النمساوية، فتحت الحدود مع جميع دول الجوار باستثناء إيطاليا انتظارا لتقييم وضع الوباء هناك بنهاية الشهر الجاري.