الأوقاف: إنفاق 3.1 مليار جنيه على المساجد.. وفرش أكثر من 8 آلاف

كشف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، تفاصيل ما جرى إنفاقه على المساجد، خلال السنوات الـ6 الماضية، مؤكدا أن وزارة الأوقاف بذلت جهود حثيثة للدعوة إلى الله، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الوزارة اهتمت اهتماما بالغا ببيوت الله، من حيث المبنى ومن حيث المعنى والشكل والظاهر والباطن.

وأكد العيسوي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة استطاعت السيطرة على المساجد سيطرة كاملة، وأنه أصبح لا مجال لمتشدد أو متطرف أو غير ملتزم.

وأشار إلى أنه تم إحلال وتجديد وفرش وصيانة المساجد، وأنفقت الوزارة 3.1 مليار جنيه، لإحلال وتجديد وفرش المساجد، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتجديد وصيانة 3203 مسجد، بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه، وفرش 8133 مسجدا من وزارة الأوقاف، تبلغ مساحتها حوالي 3 مليار متر مربع، من السجاد.

وشدد العيسوي، على الدور المهم للوزارة في الحفاظ على الدعوة والمنابر الوسطية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بصعود المنبر مضيفًا: "لا مجال لمتشدد أو متعصب أو متطرف، والمساجد لابد أن تكون خالصة لوجه الله".

وعن موعد فتح المساجد، أكد العيسوي أن هذا الموعد تحدده اللجنة العليا لفيروس كورونا بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة، ستلتزم بما تصدره اللجنة.