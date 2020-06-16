تطوير البنية الأساسية.. خطة أسيوط لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية

وقع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، 3 عقود لتطوير البنية الأساسية بـ4 مراكز ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل.

"الوطن" تبرز أهم بنود الاتفاقية، وأهدافها في 10 نقاط:

1- اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، يتم تنفيذها من خلال المشروعات كثيفة العمالة، والتشغيل ومعالجة تدهور الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة المصدرة للهجرة، وذلك من خلال إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل، وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية.

2- الاتفافية ممولة من الاتحاد الأوروبي، تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

3- التمويل المخصص لمحافظة أسيوط 55 مليون جنيه، لمكون البنية الأساسية فقط، ويتم تنفيذه بمراكز ديروط وأسيوط وأبنوب والبداري، في قطاعات الأبنية التعليمية والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن تكاسي الترع والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، بقرى تلك المراكز.

4- تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ، ونهو المشروعات في مواعيدها المحددة.

5- رميح عبدالحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، أشار الى أن الاتفاقية يتم تنفيذها بالمحافظة من خلال 3 مكونات رئيسية.

6- مكون البنية الأساسية وبتكلفة 55 مليون جنيه، ومكون التنمية المجتمعية بتكلفة 35 مليون جنيه، ومكون تحسين فرص التشغيل بتكلفة 17 مليون جنيه، وذلك بإجمالي تمويل مخصص لمحافظة أسيوط، قدره 107 ملايين جنيه، منحة من الاتحاد الأوروبي، بإجمالي 86 ألف و367 فرصة عمل.

7- مكون البنية الأساسية يتضمن المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية كثيفة العمالة، في مجال إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب وتغطية وتكسية الترع الصغيرة، ورصف وحماية جسور الطرق الريفية وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة.

8- مكون التنمية المجتمعية، يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة، وتحسين وتمكين تلك الفئات بالمجتمعات المحلية، في تنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل، خاصة الشباب في المراكز المستهدفة، وذلك من خلال دعم الرعاية الصحية الوقائية.

9- رفع المستوى البيئي، ويشمل أنشطة جمع القمامة ومبادرات التوعية، وأنشطة تطوير القرى، وفتح فصول محو الأمية، وزيارات منزلية وتشغيل فصول الحضانات.

10- مكون تحسين فرص التشغيل للمساهمة في توفير فرص عمل دائمة من خلال مشروعات التشغيل لدى الغير، وتيسير فرص التشغيل الذاتي.