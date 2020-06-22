إغماء وتأخير و15 صورة تحكي ملخص أول يوم امتحانات ثانوية بالأقصر

شهدت الأقصر انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بالأمس، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.

في الأقصر تأخر الطلاب عن ميعاد خروجهم الرسمي من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، ما يقرب من 30 دقيقة، بسبب إجراءات تسلمهم أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة بامتحان التربية الدينية المقرر بالمنازل لعدم إضافته للمجموع.

واحتشد عدد كبير من أولياء الأمور أمام اللجان، انتظارًا لأبنائهم بعد الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ما تسبب في إحداث زحام مروري أمام بعض اللجان الواقعة بوسط المدينة، ما اضطر رجال الشرطة بإبعادهم عن مقر اللجان.

وكشف الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن تعرض 5 طلاب للإغماء نتيجة حرارة الطقس خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام ماراثون الثانوية العامة.

وأوضح "عايد"، أنه جرى رصد 5 حالات إغماء بينهم 2 بمدينة إسنا، و2 بمدينة أرمنت وحالة واحدة بمدينة الأقصر، مؤكدًا تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين.

عدسة "الوطن" التقطت صورًا لأهم المشاهد التي سيطرت على اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2020.