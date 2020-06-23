وفاة أستاذ مساعد بطب أسيوط متأثرا بإصابته بكورونا

أكد مصدر بمستشفى عزل الراجحي الجامعي لـ "الوطن" وفاة الدكتور محمد أحمد على أحمد غليون، الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بكلية الطب بجامعة أسيوط، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

ومن جانبه نعى الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أستاذ الجامعة المتوفي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

كان الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قد أصدر قرارا عاجلاً باستدعاء المدرسين المساعدين والمعيدات ودفعة الامتياز بكلية التمريض، وكذلك المدرسات بالمعهد الفني للتمريض وذلك للمشاركة في العمل القائم بمستشفيات أسيوط الجامعية من أجل التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك القرار جاء لسد النقص التي تواجهه مستشفيات الجامعة في هيئة التمريض والذى زاد مع بدء تخصيص أقسام طبية بالكامل للعزل وخاصة فى الاستقبال العام والأمراض الصدرية، مشيراً إلى حرصه على اتخاذه كافة القرارات العاجلة التي من شأنها تعزيز الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، واستيعاب أي تزايد محتمل في أعداد المصابين، ومتابعة سير العمل بالمنظومة الطبية وإيجاد حل مناسب لأية مشكلة طارئة قد تظهر وتؤثر سلباً على حجم الخدمة المقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية والتى خصصت 238 سريرا لخدمة مصابى كوفيد 19، تتضمن نحو 83 سرير عناية مركزة.