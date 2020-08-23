طقس اليوم الأحد 23-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وكثافة في الشبورة المائية صباحًا، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس ليلاً يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد فيما يكون معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر يكون معتدلًا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الأحد، حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ليلا.