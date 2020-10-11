تأجيل الحكم بقضية إلقاء "مسن" في ترعة بسوهاج لـ18 أكتوبر

قررت محكمة جنح سوهاج، في جلستها اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو فهمي، تأجيل النطق بالحكم على المتهمين في واقعة التنمر بـ"مسن الترعة"، في دائرة مركز المراغة، إلى جلسة 18 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس المتهمين في الواقعة، وعددهم 3 شبان.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 3 شبابنيقومون بالقاء رجل "مسن" في إحدى الترع، وتبين من تحريات ضباط المباحث أن الواقعة تمت بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج بأن الواقعة حدثت في شهر رمضان الماضي، في قرية "الأخيضر"، وتم القبض على المتهمين في الواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهم إلى محاكمة جنائية.

وقال "عم عاشور"، صاحب الواقعة، في تصريحات لـ"الوطن"، في وقت سابق، إنه لا يعرف لماذا تعدى عليه الشبان، مشيراً إلى أنه كان يجلس في حاله على ضفة الترعة، مشيراً إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى أحد ملاعب كرة القدم، وأثناء سيرهم تحدثوا معه، وقام أحدهم بدفعه في الترعة، وأضاف أنه فقد الوعي للحظات جراء سقوطه في الترعة، وأوضح أن المتهمين لم يكتفوا بإلقائه في الترعة، بل قذفوه أيضاً بالحجارة.

وقال "محمود"، 25 سنة، ابن شقيق المجني عليه، إن عمه يُدعى "صلاح"، وشهرته بين الناس باسم "عاشور"، يبلغ من العمر 60 سنة، وأضاف أن حالته المادية جيدة، إلا أن القدر شاء أن يكون به بعض القصور الذهني.

وأضاف أن الواقعة لم يعلم بها إلا عندما تم تداول مقطع الفيديو، وتم نقل عمه إلى مستشفى سوهاج التعليمي، وإجراء جميع الفحوصات الطبية له، ولم يتبين إصابته بأي جروح، وأن عائلته لن تتنازل عن حقه مهما حدث، وأن الشباب الذين ارتكبوا الواقعة، لم يدركوا خطورة ما ارتكبوه في حق رجل بسيط مسالم.

وأوضح "محمود" أن الشباب لم يكتفوا بإلقاء عمه في الترعة، بل قذفوه بالحجارة، وكادوا أن يتسببوا في موته، من أجل تصوير مقطع فيديو، لافتاً إلى أن الواقعة قديمة، ولا يعرف تحديداً توقيت حدوثها، لكنه تأكد من أن الواقعة مر عليها شهور.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر 3 شباب يعتدون على عجوز ويلقونه في الترعة، ثم يقذفونه بالحجارة، وأثار الفيديو حالة من الاستياء بين رواد "فيسبوك"، وأبدى أهالي سوهاج تعاطفهم مع العجوز، مطالبين بمعاقبة مرتكبي الواقعة.