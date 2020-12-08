إعدام مجرم إمبابة.. قتل ربة منزل وابنتها وأشعل النيران في جثتيهما

بعد مرور 6 سنوات على مقتل فايزة حسن وابنتها ياسمين وحرقهما داخل شقتهما بإمبابة لسرقة المصوغات ذهبية على يد سامي جورجي حبيب بطرس صاحب محل موبايلات وصديقته آية محمد العاملة معه في المحل، نفذت أمس الأول مصلحة السجون بوزارة الداخلية حكم إعدام المتهم بينما تقضي صديقته حكما بالسجن 15 سنة.

وتعود القضية لشهر مايو عام 2014 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من زوج المجني عليها بنشوب حريق داخل شقته بدائرة قسم شرطة إمبابة، وانتقلت 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تم العثور على جثتي كلا من فايزة حسن الزوجة ونجلتها ياسمين 17 سنة طالبة بجامعة الأزهر، وبفحص الزوج للجثتين تبين وجود إيشارب حول رقبة ابنته فقام بإخطار رجال المباحث، وتم نقل الجثتين لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق، وتم تشكيل فريق بحث وتبين سرقة المصوغات الذهبية للمجني عليهما، وتم إخطار جميع محلات بيع المصوغات الذهبية بمواصفات المسروقات، وبعد أيام حضر صاحب محل مصوغات ذهبية وأدلى بأوصاف شاب وفتاة، وتبين أنه سامي جورجي حبيب بطرس صاحب محل موبايلات بالمنطقة وعاملة لديه تدعى آية محمد.

وفي 2016 صدر حكم بالإعدام غيابيا على المتهم بينما عاقبت المحكمة صديقته بالسجن 15 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ومثوله أمام المحكمة حتى أيدت محكمة النقض حكم الإعدام في شهر يناير سنة 2020.