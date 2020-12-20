إحالة 64 موظفا للتحقيق وضبط نصف طن عصير مجهول المصدر بالبحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، اليوم الأحد، برئاسة عمر لبيب، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والطب البيطري، حملة مكبرة بنطاق مركز كفر الدوار، أسفرت عن إحالة موظفين للتحقيق، وضبط العديد من المحلات والصيدليات المخالفة.

وتمت إحالة 64 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري، وضبط نصف طن عصير جوافة وبرتقال معبأة في زجاجات بدون أي علامات أو بيانات بكفر الدوار.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدى بكل حزم لضبط الأسواق وردع المخالفين، مع تكثيف المرور على جميع المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وبالمرور على الصيدليات، تم تحرير 3 محاضر بواقع 2 محضر مزوالة مهنة، لعدم وجود صيدلى بهما، وأخرى تبين وجود 12 كلبس سرة وعدد 13 جهاز شفط مخاط منتهى الصلاحية.

وبالمرور على محال الجزارة والأسواق والمحال العامة والمصانع، تم ضبط نصف طن عصير جوافة وبرتقال معبأة فى زجاجات بدون أى علامات أو بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ الإنتاج، كما تم ضبط 5 محلات جزارة للذبح خارج المجازر وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبالمرور على المنشآت الحكومية ومتابعة الانضباط الإداري بها، تم إحالة 64 من العاملين بالوحدات المحلية للمدينة وقرى الوسطانية وسيدي غازي وكوم البركة ودفشو وزهرة والوحدات الصحية بنفس القرى السابقة، وكذا الإدارة الزراعية بالمدينة للانصراف دون إذن.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الإدارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أثناء تنفيذ الحملات الرقابية.