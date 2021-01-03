قطع المياه عن العمرانية بالجيزة لمدة 10 ساعات غدا للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفى الصدر، والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها، لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء، نظراً لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.