بعد ساعات من إنهائه.. رصد للسيارات التي تم عرضها في «الإحلال والتجديد»

تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقيم معرض تكنولوجيا الإحلال والتجديد للسيارات القديمة، خلال مبادرة العمل بالطاقة النظيفة، والذي أقيمت فاعلياته على مدار ثلاثة أيام واختتم مساء أمس الأربعاء؛ وخلال السطور التالية نرصد السيارات الملاكي التي تم عرضها خلال أيام المعرض والتي تدخل ضمن مبادرة الإحلال والتجديد، ومن بينها:

تم اختيار طرازين من فئة السيدان من العلامة التجارية «نيسان»، ضمن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم طرح طراز نيسان صني، والذي يأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر، 1500 سي سي، ينتج قوة 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 4 سرعات؛ وتم طرح السيارة بجميع الفئات والتي تبدأ من 201 ألف جنيه وحتى 225 ألف جنيه.

نيسان

كما تم طرح طراز نيسان سنترا، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم أقصى للدوران 180 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 10 ثواني؛ وتأتي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 266 ألف جنيه، والثانية بـ275 ألف جنيه، والثالثة بـ 299 ألف جنيه.

شيفروليه

كما دخلت العلامة التجارية «شيفروليه»، بسيارتها (أوبترا)، النسخة التي تعمل بالغاز الطبيعي؛ وتم طرح طراز شيفروليه أوبترا، بفئتين، الأولى بسعر 197 ألف جنيه، والثانية بسعر 214 ألف جنيه، وتأتي بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته اللترية 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

كيا

ومن ضمن السيارات التي تم عرضها في أول أيام المعرض سيارة «كيا سورينتو»، وتأتي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 2.4 لتر 2400 «سي سي»، ليولد قوة 172 حصانا، وعزم أقصى للدوران 241 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات؛ وتعد السيارة من السيارات الأغلى ضمن السيارات المشاركة بالمعرض حيث يصل سعرها إلى 500 ألف جنية .

سوزوكي

تم عرض طراز «سوزوكي ألتو» فئة الهاتشباك، ضمن السيارات التي تعمل بالغاز في مبادة الغحلال والتجديد، والتي يتتوافر بفئة واحدة يصل سعرها إلى 133.500 جنية؛ وتأتي مزودة بمحرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 800 سي سي، ليولد قوة 47 حصانا، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، مدعمة بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 20 ثانية.

كما تم طرح سيارة «سوزوكي ديزاير» ضمن فئة السيارات السيدان، والتي تأتي بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1.2 لتر 1200 سي سي، ينتج قوة 85 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات؛ وتتسارع من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 12.9ثانية.

لادا

دخلت العلامة التجارية بالسوق المحلي «لادا»، بسيارتها (لادا جرانتا) التي تعمل بالغاز الطبيعي ضمن المبادرة بفئتين الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات، وبسعة لترية 1.6 لتر 1600 سي سي، بقوة 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة «مانيول» مكون من 5 سرعات، ويصل سعرها إلى 148 ألف جنيه، أما الفئة الثانية تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، وبسعة لترية 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتأتي بسعر 168 ألف جنيه؛ فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 13 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 176 كم/س.

أم جي

دخلت العلامة التجارية الناشئة بالسوق المحلي «أم جي»، بسيارتها MG5 التي تعمل بالغاز الطبيعي ضمن المبادرة، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعته 1.5 لتر 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT؛ فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 12.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180كم/س.

هيونداي

تم طرح طرازي هيونداي «النتراHD واكسنتRB»، ضمن فئة السيدان، في معرض تكنولوجيا الإحلال والتجديد؛ حيث يأتي طراز «النترا HD» بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 سي سي، بقوة 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات؛ فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 13 ثانية، وتصل السرعة القصوى لها إلى 180 كم/س، وتأتي بفئتين الأولى بسعر 235 ألف جنيه، والثانية بسعر 265 ألف جنيه.

كما تم طرح طراز «هيونداي أكسنت RB»، ينتمي طراز «أكسنت RB»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعتة اللترية 1.6 لتر 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 11 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/س، وتأتي بفئتين الأولى بسعر 209 ألف جنيه، والثانية بسعر 245 ألف جنيه.

BYD

تم طرح سيارة «بي واي دي F3»، ضمن السيارات المشاركة بالمعرض والتي تعمل بالغاز الطبيعي، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 180كم/س، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 12 ثانية.

فيات

دخلت العلامة التجارية «فيات»، بطرازين في مبادرة الإحلال والتجديد، الأول «فيات فيورينو»، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر 1400 سي سي، بقوة 70 حصانا، متصل بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، بالإضافة إلى 3 خزانات للوقود خزانين للوقود الغاز الطبيعي بسعة 77 لترا، وخزان للوقود العادي بسعة 45 لترا، وتصل المسافة المقطوعة حتى إعادة ملء الخزان أكثر من 900، في ظروف التشغيل القياسية، ويصل سعرها إلى 201 ألف جنيه.

أما عن الطراز الثاني «فيات دوبلو»، ويأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعته 1.4 لتر 1400 سي سي، بقوة 120 حصانا، متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات، مع 4 خزانات للوقود، اثنان للغاز بسعة 95 لترا، واثنان للوقود العادي بسعة 22 لترا، والمسافة المقطوعة تبلغ 625 كم، قبل إعادة ملء الخزان في ظروف التشغيل القياسية، ويصل سعره إلى 280 ألف جنيه.