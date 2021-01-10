صور نادرة لهادي الجيار تكشف عن علاقته بوالديه

رحل الفنان هادي الجيار، اليوم الأحد، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر إقامته جنازته عقب صلاة الظهر، وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وخلال حياته كان «الجيار»، بارا ومحبا لوالديه، وينشر صورًا لهم بين الحين والآخر، وفي يوم عيد الأم عام 2016، نشر صورة لوالديه، وعلق عليها قائلا: «أمي... أبويا.... رحمهما الله رحمة واسعة... يارب في الجنة ونعيمها.. بمناسبة عيد الأم....وعيد خاص لأبويا».

وفي شهر سبتمبر الماضي عام 2019، نشر صورة أخرى تجمعه بوالدته، وعلق عليها قائلا: «أمي الله يرحمها.. ألف رحمة ونور ياحبيبتي».

وغيّب الموت، الفنان هادي الجيار، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى الهرم.

وكان «الجيار» قد أعلن إصابته من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب منشورًا قال فيه: «ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء».

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الكبير هادي الجيار، وقالت النقابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنعي نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانين مصر الفنان الكبير (هادي الجيار)، إنا لله وإنا إليه راجعون".

إلى ذلك، كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن «الجيار» رحل في مستشفى مستشفى الهرم، حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيتم تشييع جنازة الفنان القدير هادي الجيار، بعد ظهر اليوم، ومن المقرر دفن الجثمان في مدافن الأسرة بالهرم.

وولد هادي الجيار في 15 أكتوبر عام 1949، وأدى العديد من الأدوار، حيث اشتهر بالعديد من الأدوار المتنوعة، في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وكان أنجح مسرحياته هي مسرحية مدرسة المشاغبين التي مثل فيها دور لطفي وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985.