12 قتيلا في تفجير مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول

قتل 12 شخصاً في انفجار داخل مسجد بضواحي العاصمة الأفغانية خلال صلاة اليوم الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة في انتهاك لوقف إطلاق نار أعلن لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز «ارتفعت الحصيلة إلى 12 قتيلاً بينهم إمام المسجد، وجرح 15 شخصاً آخرين»، وكانت حصيلة أولى تشير إلى سقوط أربعة قتلى.

وأوضح أن الانفجار وقع داخل مسجد في حي شكر دره بولاية كابول، وهذه أول حادثة من نوعها منذ دخول وقف مؤقت لإطلاق النار بين طالبان والقوات الأفغانية حيز التنفيذ أمس الخميس.

ووافق الطرفان المتحاربان على هدنة لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر، وهذه رابع هدنة من نوعها في النزاع المستمر منذ قرابة عقدين من الزمن.

ويأتي انفجار اليوم وسط تصاعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، بعد أن بدأ الجيش الأمريكي رسمياً في سحب جنوده المتبقين وعددهم 2500 عنصر من أفغانستان في الأول من مايو الجاري.

ووقعت الأسبوع الماضي سلسلة انفجارات أمام مدرسة للبنات في العاصمة، قضى فيها أكثر من 50 شخصاً غالبيتهم من التلميذات.