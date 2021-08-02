اليوم.. 13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة عالميًا.. والكويت تتصدر

تقترب درجة الحرارة اليوم الاثنين في 13 مدينة عربية من 50 درجة مئوية، وجاءت الكويت بـ 8 مدن وفقًا لموقع «إلدورادو ويزر»، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى درجة حرارة في العالم، فيما جاءت العراق في المركز الثاني بـ 4 مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة، بحسب «سبوتنيك».

ترتيب المدن الأعلى درجة الحرارة اليوم

- مدينة الجهراء - الكويت 49.9 درجة

- مطار الملك فهد بالدمام - السعودية 49.8 درجة

- الصليبية - الكويت 49.8 درجة

- كوليناس دو توكانتينز - البرازيل 49.7 درجة

- البصرة - العراق 49 درجة

- مطربة - الكويت 48.9 درجة

- العبدلي - الكويت 48.6 درجة

- مطار الكويت الدولي - الكويت 48.6 درجة

- الوفرة - الكويت 48.5 درجة

- مطار البصرة الدولي - العراق) 48.5 درجة

- خانقين - العراق 48.5 درجة

- عبادان - إيران 48.4 درجة

- النواصيب - الكويت 48.4 درجة

- بدرة - العراق 48.2 درجة

- منطقة المزرعة التجريبية - الكويت 48.2 درجة

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت بأنّ البلاد تتأثر حتى الآن بطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الـ45 درجة، كما حذّرت الهيئة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة يؤثر على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إذ من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد 45 درجة في الظل، فيما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 46 مئوية، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم وعدم تكون أي سحب خلال ساعات النهار.

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة على البلاد

كما كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات هيئة الأرصاد حول موعد انتهاء الموجة الحارة التي تتأثر بها البلاد خلال الفترة الحالية، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، موضحة أن السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، 42 مئوية، وعلى جنوب الصعيد، تصل إلى 45 مئوية.