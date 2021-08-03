رفع 324 حالة إشغال ومصادرة 19 شيشة في حملات بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار الحملات اليومية لرفع الأشغالات، وإيقاف البناء المخالف، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وقال المهندس محمد العوضي رئيس مدينة القنايات أنه تم تشكيل فرق تجوب شوارع المدينة لرفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وورفع الإشغالات من الشوارع والتنبيه على أصحاب المحال التجاريه بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم ومواعيد الغلق وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية، أسفرت عن التحفظ على 25 حالة إشغال و التحفظ على 19 شيشة من مقهى مخالف بقرية دويدة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تم إيقاف أعمال شدة خشبية لأعمدة الدور العاشر بدون ترخيص بأرض الجنينة التابعة للوحدة المحلية بشيبة و إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع الجلاء وشارع فاروق ومازالت الحملات مستمرة لرفع الإشغالات دون تهاون مع المخالفين.

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بمنطقة الكوبري الجديد وسويقة ونس، أسفرت عن إزالة العديد من إشغالات المحال التجارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

كما قامت رئاسه مركز ومدينه أبوحماد بحمله لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، شارع الجيش شارع عمرو بن العاص، منطقه خلف مركز الشرطة منطقه طريق الواحة، شارع عبد المنعم رياض فتم رفع 324 حالة إشغال، وتحرير13 محضراً ضد المخالفين لخلق سيولة مرورية بشوارع المدينة وفتح الطريق أمام عبور الماره وحركه السيارات.