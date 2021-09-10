الصور الأولى لدنيا عبدالعزيز بعد إصابتها بتمزق في العضل

نجاح كبير حققه العرض المسرحي زقاق المدق ولكن يبدو أن الإصابات أصبحت ملازمة لهم، وكانت آخر هذه الإصابات من نصيب الفنانة دنيا عبدالعزيز والتي أصيبت في ساقها بتمزق في العضل.

الصور الأولى لدنيا عبدالعزيز بعد إصابتها

وبالرغم من إصابة دنيا عبدالعزيز وشعورها بتعب شديد فإنها قررت أن تستكمل العرض حيث قال الفنان كريم الحسيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «في أول ربع ساعة من عرض المسرحية فوجئنا إن دنيا أصيبت من غير أي حاجة ولا اتخبطت ولا حصل أي حاجة هي بتعرض فجأة اتصابت».

وتابع كريم الحسيني، قائلا: «ولكن على الرغم من إصابتها فإنها قررت عدم الانسحاب وقالت إنها هتستكمل العرض علشان خاطر الجمهور اللى قطع تيكيت مخصوص علشان ييجي يتفرج عليهم».

وأكد كريم الحسيني أن الطبيب ربط قدمها برباط ضغط واستكملت العرض وكانت حريصة في نهاية العرض على الوقوف وتوجيه التحية للجمهور، وهم أيضا حرصوا على شكرها وتشجيعها بعد انتهاء العرض.

إصابة نهال عنبر في مسرحية زقاق المدق

يذكر أن هذه ليست الإصابة الأولى التي حدثت في مسرحية زقاق المدق ولكن سبق وتعرضت الفنانة نهال عنبر لإصابة في رأسها خلال كواليس العمل، وأصيبت بارتجاج في المخ أدى إلى نقلها للمستشفى وحجزها لمدة يوم كامل للاطمئنان على صحتها ولكنها مؤخرًا تعافت وعادت مرة أخرى إلى عرض المسرحية.