سقوط «حرامية» السيارات في الجيزة.. سرقوا 13 عربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات والتلاعب بأجزائها الجوهرية واصطناع مستندات ملكية للتصرف فيها بالبيع.

في هذا الإطار، تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم»، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم.

بإجراء تحريات المباحث، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم «5 أشخاص، لهم معلومات جنائية ».

سقوط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة المشار إليها حال استقلال أحد المتهمين لها، وعثر بحوزتهم على «رخصة تسيير مزورة – كمية من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار».

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «المفتاح المصطنع، وتوصيل الأسلاك»، كما أقروا بقيامهم بسرقة السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة بذات الأسلوب بقصد استخدامها في وقائع السرقة، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

ارتكاب 13 حادث سرقة سيارة

وأقر أحد المتهمين بتحصله على رخصة التسيير المضبوطة بحوزته من «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية»، وبتطوير مناقشة باقي المتهمين، أقروا بقيامهم باصطناع مستندات ملكية للسيارات الملاكي والتلاعب بأجزائها الجوهرية بقصد التصرف فيها بالبيع، وتقطيع السيارات النقل إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع كقطع غيار سيارات، كما أقروا بارتكاب «13» حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، والتصرف بالبيع لعدد من السيارات المستولى عليها لدى عملائهم «6 أشخاص، لهم معلومات جنائية».