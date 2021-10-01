علام: مبيعات السيارات التجارية دليل نمو الاقتصاد.. العربية بتفتح 20 بيت

علق سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات التابع لوزارة الصناعة التجارة الخارجية، على زيادة نسبة مبيعات السيارات التجارية من سيارات نقل وخدمات كـ«الأوتوبيس والميني باص» وغيرها من مركبات النقل وتقديم الخدمات بمختلف أحجامها؛ مشيرا إلى أن زيادة نسبة مبيعاتها خلال السنوات القليلة الماضية بالسوق المحلي دلالة واضحة على زيادة ونمو اقتصاد البلد.

استخدام السيارات لأكل العيش كمطاعم ومنافذ بيع

وأوضح «علام» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ارتفاع نسبة مبيعات السيارات التجارية داخل السوق المحلي تشير بشكل صريح إلى زيادة نقل البضائع وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تدل على زيادة النمو الاقتصادي؛ وأوضح أن هناك طفرة اقتصادية تحدث خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منها بناء المدن الجديدة وشبكات الطرق والكباري الحديثة، ومنظومة اقتصادية جديدة بالكامل تدل على وجود نمو ملحوظ في حجم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن استخدام السيارات التجارية ليس متوقفا فقط على نقل البضائع والأفراد فقط، حيث من المتاح استخدام السيارات التجارية كـ «سيارات أكل العيش» والعمل عليها كـ «مطاعم، منافذ بيع متنقلة» وإتاحة فرص عمل أخرى للشباب؛ منوها إلى أنه تلك المشاريع يتابعها الرئيس السيسي، ويعمل علي الاستفادة منها عدد كبير من الشباب لإتاحة فرص عمل أكبر.

شبكة الطرق ساهمت في سهولة عمليات نقل البضائع

وأوضح نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن شبكة الطرق والكباري الجديدة والمدن السكنية والصناعية الجديدة التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، كما ساهمت في سهولة عمليات نقل البضائع بمختلف أنواعها واحتياجات السكان بالمدن الجديدة؛ مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من شركات صناعة السيارات في مصر تركز بشكل أكبر على صناعة السيارات التجارية، بالإضافة إلى وجود استثمارات كبيرة في هذا المجال من بينها استثمار إماراتي مع منظمة في القوات المسلحة لصناعة سيارات النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي، حسب اتجاه الدولة المصرية مؤخرا نحو الاهتمام بالسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

وواصل أن عملية صناعة السيارات تتيح فرص عمل أكبر داخل الدولة، حيث إن كل «عربية» يتم تصنيعها في مصر «بتفتح أكتر من 20 بيت»؛ مؤكدا ضرورة عمل معارض خاصة لعرض السيارات التجارية وزيادة العملية الإنتاجية لتلك النوعية من السيارات الخدمية لتضاهي حجم التوسعات في المدن الجديدة وتلبية الخدمات المختلفة وإتاحة فرص عمل للشباب وزيادة حجم الاستثمار والاقتصاد المصري.