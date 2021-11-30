نائب بني سويف يناقش جهود إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة مستجدات ملف استرداد أملاك الدولة ومواجهة كافة صور التعديات، التي تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من تنفيذ الإزلالات على أراضى أملام الدولة خلال ستة أشهر، وذلك في إطار توجيهات محافظ بني سويف، الدكتور محمدهاني غنيم.

جاء ذلك بحضور أحمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي جهات الولاية على أراض أملاك الدولة، ومسؤولي القطاعات والمرافق.

تذليل كافة العقبات التي تواجه ملف إزالة التعديات

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقرير أعمال اللجنة التي تتولى وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية، لتذليل كافة العقبات التي تواجه ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وإعداد حصر كامل من كافة جهات الولاية بجميع التعديات التي تخصها، وتقديم مقترحات جذرية لحل مشكلة التعديات على أراضى أملاك الدولة والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية، مع التوجيه بإعداد البيانات بحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع ليتم عرضه في اجتماع اللجنة القادم.

إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

هذا وقد أكد بلال حبش، نائب المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، يأتي في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مباشر من محافظ بني سويف، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ واسترداد حق الشعب في أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة الولايات، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية في إطار القانون تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.