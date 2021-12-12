تداول 2453 طن بضائع و503 شاحنات و464 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها، اليوم الأحد، تداول 2453 طن بضائع عامة ومتنوعة، و503 شاحنات، و464 سيارة ملاكي، و17 معدة، وشملت حركة الصادرات 2066 طن بضائع عامة، و265 شاحنة، و78 ملاكي، بينما تضمنت حركة الواردات 387 طن بضائع عامة، و238 شاحنة، و386 ملاكي، وتتواجد 11 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر.

حركة تداول السفن بموانئ البحر الأحمر

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس، بحمولة 107 شاحنات، و43 ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 86 شاحنة، وسيارة ملاكي، فيما غادرت السفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة، و 6 سيارات ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و19 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 288 طنا، و99 طن ترانزيت، و3 سيارات ملاكي إلى ليبيا، وتصدير 88 شاحنة بحمولة 2066 طنا، و3 سيارات ملاكي.

وفي السياق ذاته، استقبل ميناء السويس السفينة بنياس 3، والقادمة من جدة بحمولة 339 سيارة، و17 معدة، وتم مغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة إلى جدة بحمولة 50 سيارة.

متابعة أعمال تجهيز حلقة السمك البديلة

وفي سياق آخر، أجرى اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة، جولة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير موقف البيجو، وكذلك أعمال تجهيز حلقة السمك البديلة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة مشروعات التطوير.