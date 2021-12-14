تفاصيل مشروع الفصل الأخضر بمدرسة الشيماء بالقاهرة: يواجه كثافة الطلاب

أكد هاكان إمسجارد، السفير السويدي بمصر، أن افتتاح مشروع الفصل الأخضر بمدرسة الشيماء الثانوية بنات التابعة لإدارة البساتين التعليمية، نتيجة التعاون المستمر بين جميع الأطراف، سواء كانت الحكومة السويدية والحكومة المصرية، والتعاون مع شركات القطاع الخاص، المتمثلة في شركة أسترازينيكا بمصر.

وأضاف «إمسجارد» خلال مشاركته في افتتاح الفصل الأخضر بمدرسة الشيماء، أن هذه النوعية من المشروعات من شأنها محاربة تكدس الفصول بمصر، ولعب دور بيئي مهم.

«الورداني»: هدفنا خلق مجتمع أقل تلوثا وأمراضا

من جانبه، قال الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إن التغيرات المناخية والتأثيرات البيئية السلبية التي أصبحت تحيط بالكرة الأرضية خلال العقود الأخيرة قد أثرت سلباً على الصحة العامة، وأدت إلى انتشار الأوبئة وهو الأمر الذي يستوجب التحرك الجماعي سواء على مستوى الأفراد أو الهيئات أو الدول والمنظمات الدولية من أجل العمل على الحد من التغيرات المناخية وتحسين البيئة المناخية.

وأكد «الورداني»، أن مشاركة شركة أسترازينيكا في تمويل مشروع «شجرة في المدرسة» بالتعاون مع شركة «شجرة» يأتي في إطار إستراتيجية الشركة المجتمعية التي تعمل على تحسين البيئة العامة في مصر من أجل مجتمع أقل تلوثاً وأقل أمراضاً، موضحاً أن الشركة تعمل على توفير أفضل الحلول والوسائل العلاجية ودعم وتنمية القطاع الطبي في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف مصر من التنمية المستدامة.

عبد الصمد: المشروع يهدف لتقليل التلوث البيئي

ومن جانبه قال محمد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشركة شجرة، إنه على مستوى العملية التعليمية فإن المدارس المصرية تعد هي السبيل الأمثل لمكافحة التلوث البيئي وذلك لما تتميز به المباني التعليمية باتساع مساحة الأسطح الخاصة بالمدارس مما يساعد على تنفيذ فكرة مشروع «شجرة في المدرسة» دون معوقات والحد من الكثافة الطلابية المرتفعة داخل الفصول وتقليل التلوث البيئي وتحسين البيئة البصرية وزيادة الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع «شجرة في المدرسة» والتي تم تنفيذها بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، بالتنسيق مع شركة أسترازينيكا الرائدة في صناعة وإنتاج اللقاحات والعقاقير الطبية بؤسسة «شجرة» وذلك في إطار مبادرة تنمية التابعة لوزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتنسيق مع السفارة السويدية بمصر.

وتم إنشاء الفصل الأخضر بمدرسة الشيماء الثانوية بنات على مساحة 120 مترًا مربعًا أعلى سطح المدرسة من أجل زيادة الوعي البيئي والحد من التغيرات المناخية، وتحسين البيئة التعليمية وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.