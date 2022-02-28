رجل أعمال يقتل صاحب مركز صحي بـ4 طعنات في الشارع بإمبابة

تمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، من القبض على رجل أعمال، بتهمة قتل صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات النمو لذوي الاحتياجات الخاصة، في أحد الشوارع بإمبابة.

4 طعنات

أفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن الشاب المتوفى حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، عمره 32 سنة، ومصاب بـ4 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم تربص به، وسدد له عدة طعنات أمام باب المركز في إمبابة، وبعدها هرب بسيارته.

اضطرابات نفسية

أوضحت تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، أن المتهم مريض نفسيا، ويعاني من اضطرابات نفسية، وأنه قتل المجني عليه بزعم أنه لم يقم بعلاج نجله في المركز الخاص بالمجني عليه، وأن نجل المتهم كان من بين المرضى الذين يترددون على المركز الخاص بالمجني عليه.

القبض على المتهم

تمكنت المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، لكنه ظل يهذي بكلمات غير مفهومة في بداية الأمر، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان سبب وفاته رسميا.