أقصر وأطول ساعات الصيام حول العالم 2022.. مصر تصل إلى 15 ساعة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر من أقدس شهور العام، حيث يمتنع المسلمون عن تناول الطعام من طلوع الفجر حتى غياب الشمس، لذلك يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أقصر وأطول ساعات الصيام حول العالم 2022 حيث تختلف من مكان لآخر حسب فصول السنة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للإجابة عن كل ما يبحث عنه المواطنون، نعرض لكم في التقرير التالي، وفق موقع thenationalnews ، أقصر وأطول ساعات الصيام حول العالم 2022.

أقصر وأطول ساعات الصيام حول العالم 2022

تختلف مواعيد وساعات الصيام خلال شهر رمضان من دولة لأخرى، للعديد من الأسباب منها البعد والمسافة من خط الاستواء، فضلا عن حركة الشمس التي تختلف من مكان لآخر، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية يكون عدد ساعات الصيام أكبر، وتقل كلما اتجهنا نحو القطب الجنوبي.

وتعتبر جرينلاند والنرويج وفنلندا أكثر الدول من حيث عدد ساعات الصيام، التي تصل لنحو 20 ساعة خلال اليوم.

بينما جاءت نيوزيلندا وجنوب أفريقيا الأقل من حيث عدد ساعات الصيام، والتي وصلت لنحو 11 ساعة و30 دقيقة خلال اليوم.

عدد ساعات الصيام في الدول العربية

وتراوحت عدد ساعات الصيام في الدول العربية ما بين 14 و15 ساعة يوميًا وجاءت كالآتي:

- تونس.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة و30 دقيقة.

- الجزائر.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة و30 دقيقة.

- المغرب.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة و30 دقيقة.

- مصر.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

- الإمارات.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

- السعودية.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

- الكويت.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

- لبنان.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

- الأردن.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

- فلسطين.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

- عمان.. عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

- جزر القمر.. عدد ساعات الصيام 13 ساعة.