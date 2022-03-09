طلاب كفر الشيخ يزورون 12 موقعا بالعاصمة الإدارية.. منها الكاتدرائية

نظم اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، زيارة للعاصمة الإدارية، بقيادة وحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والرائد العام، والطلاب وعدد من المسؤولين في الاتحاد، وذلك لتفقد الإنجازات والمشروعات القومية التي شُيدت بالعاصمة الجديدة.

جاءت الزيارة وفق خطة الاتحادات الطلابية المعتمد من وكيل الوزارة، تفعيلا للموضوع المحوري بعنوان «الاتحادات الطلابية.. مواطنة وتنمية»، وللتعرف المشروعات القومية العملاقة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وكان في استقبال الزيارة اللواء أركان حرب محمد سعد زغلول، مساعد رئيس الهيئة الهندسية.

زيارة 12 موقعا

وتضمن برنامج الزيارة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، ومعرض كنوز للرخام والجرانيت، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية، والحي الحكومي ووزارة المالية، ومجلس الوزراء، والنصب التذكاري وحديقة الشعب، وساحة الشعب، ومجلس النواب، وعُرضت أفلام تسجيلية عن العاصمة الإدارية، وحوار مفتوح مع الطلاب، وزار الوفد مسجد الفتاح العليم، وأدى الوفد برئاسة محمد عبدالله، وكيل الوزارة، صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا.

وكيل الوزارة يحث الطلاب على نقل ما رأوه لزملائهم

وحث وكيل الوزارة الطلاب على نقل ما رأوه لزملائهم، وما زاروه من مشروعات عملاقة مقدما التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده لإعلاء وتقدم مصر ورقيها، موجهاً الشكر للهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية التي بذلت جهداً كبيراً لإخراجه بهذه الصورة المشرفة، كما أثنى على كل من ساهم وشارك في انجاح الزيارة.

وأشار محمد عبدلله ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى تعدد الرحلات التي تنظمها المديرية للمشروعات العملاقة التي ُشيدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليرى الطلاب بأنفسهم الإنجازات المتعددة كشهود عيان على التنمية التي تشهدها مصر، وليكون الطلاب رسلا لأهاليهم وزملائهم، ويردوا على الشائعات والمشككين، مؤكداً أن الطلاب شاهدوا المشاريع العملاقة وتجولوا في العاصمة الإدارية، وشاهدوا الإعجاز الكبير الذي يشيده المصريون، ليكونوا شاهد عيان على إنشاءات عملاقة لينقلوا لأهاليهم بالقرى والمدن ما رأوه وليست المشاهدة على أرض الواقع كالسماع أو المتابعة عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والصحف، لأن هدفنا هو أن يري الطلاب بأعينهم ويردوا على المتشككين.