عاجل.. مصر تدين بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض بالسعودية

أعربت مصر اليوم عبر وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت مصر مُجددًا على شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة العربية السعودية.

كما جددت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، بحسب وزارة الخارجية المصرية.