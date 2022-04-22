«خرجت معاش مبكر وعايز ألتحق بوظيفة أخرى».. ماذا يقول القانون؟

هل يجوز الالتحاق بعمل جديد بعد الخروج معاش مبكر من وظيفتي الخاضعة لقانون الخدمة المدنية؟، من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها الكثيرون من الخاضعين والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقد نظم القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، ضوابط تنظم خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، كما حدد مدى إمكانية تعيين الموظف مرة أخرى في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بعد خروجه على المعاش المبكر.

قانون الخدمة المدنية

قال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه بنص مواد القانون لا يجوز للموظف الحكومي المُخاطب بقانون الخدمة المدنية، والذي خرج على المعاش، العودة مرة أخرى لوظيفته.

وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، نصت على الآتي: «للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية».

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، موضحًا أن أحكام قانون الخدمة المدنية، تسري على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، بحسب «البدوي».

تسوية الحقوق والترقية

وحسب نصوص مواد قانون الخدمة المدنية، فإن الموظف الذي خرج معاش إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، يعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.