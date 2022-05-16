الحكومة تكشف حقيقة إلغاء مسابقة الـ30 ألف معلم لعدم توافر مخصصات مالية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة الـ30 ألف معلم، لعد توافر مخصصات مالية في الموازنة الجديدة 2022/2023، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

حقيقة إلغاء مسابقة الـ30 ألف معلم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ مسابقة الـ30 ألف معلم قائمة كما هي دون إلغاء، لافتة إلى أنّه سيتم إعلان تفاصيل المسابقة رسميا، في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، حيث يجري العمل الآن على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم التقديم في المسابقة إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: jobs.caoa.gov.eg.

نسب العجز في المعلمين

وفي سياق متصل، كشف وزارة التربية والتعليم، عن حصر نسب العجز في المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية، وتحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وتشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.

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