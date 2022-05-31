رجل يتعدى على زوجته بالغربية.. ويعترف: مريضة نفسية وبعالجها

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا استغاثة إحدى السيدات «تحمل جنسية إحدى الدول»؛ لتضررها من زوج شقيقتها لاحتجازه شقيقتها بالغربية.

المتهم له معلومات جنائية

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنها تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة خارج البلاد، وأن السيدة المذكورة بمقطع الفيديو هي شقيقتها تحمل جنسية ذات الدولة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، متزوجة من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم ولديه منها طفلان.

اعترافات الزوج

وباستدعاء الأخيرين قررت الزوجة بأن المشكو في حقه دائم التعدي عليها بالضرب ويُسئ معاملتها، كما قرر الزوج بأن زوجته مريضة نفسية ويقوم بعلاجها، وعلى إثر ذلك قامت الزوجة بالتواصل مع شقيقتها «صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه»؛ لتضررها من سوء معاملة زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.