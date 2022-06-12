عقرب يلدغ طفلا أثناء وقوفه في شرفة منزله بالمنوفية

شهدت قرية شطانوف التابعة لدائرة مركز أشمون في محافظة المنوفية، إصابة طفل بلدغة عقرب أثناء وجود في منزله بالقرية، وعلى الفور قامت أسرة الطفل بنقله إلى مستشفى أشمون العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، والاطمئنان على حالته الصحية.

إعطاء الطفل المصل المضاد للدغة العقرب

وأكد مصدر طبي في مستشفى أشمون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفل يتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وتم تقديم المصل المخصص لحالات لدغ العقارب، مشيرا إلى أن حالة الطفل مستقرة ويتلقى كل الرعاية الصحية اللازمة.

بلاغ بوصول طفل لمستشفى أشمون مصابا بلدغة عقرب

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام، لطفل مصاب بلدغة عقرب، وبسؤال أسرته أكدوا أن العقرب لدغة أثناء تواجده في شرفة المنزل، وجرى نقله إلى المستشفى، وجرى تحرير المحضر اللازم.