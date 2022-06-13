الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لـ«سالي عبدالسميع» بتهمة نشر إعلانات خادشة للحياء

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، حكمها اليوم في القضية رقم 784 لسنة 2022 ضد المتهمة سالي عبد السميع أمين، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة للارتباط، وذلك لإساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأن نشرت إعلانا خادشا للحياء يتضمن صورا عارية وشبه عارية ومقاطع مصورة للتواصل معها، وممارسة الدعارة، باستخدام حسابها الشخصي، معتدية بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود عابدين، وعضوية كلا من المستشار إبراهيم صالح، ومحمود يحيى.

إساءة استخدام مواقع التواصل

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة العامة للآداب تفيد بإساءة المتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وجود مقاطع فيديو للمتهمة تظهر فيها بإشباع رغبات الرجال الجنسية بالطرق الشاذة، وهو ما أكدته تحريات رجال الشرطة، وعلى إثر ذلك، صدر إذن النيابة العامة بضبطها والأدوات محل الجريمة، وعرضها على المحكمة الاقتصادية التي قضت بعقابها المتقدم.