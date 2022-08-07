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مصرية تضع مولودها الأول «بين السماء والأرض».. ولدته على ارتفاع 33 ألف قدم

كتب:

أيمن حمزة
01:29 م | الأحد 07 أغسطس 2022
طائرة - أرشيفية

طائرة - أرشيفية

وضعت راكبة مصرية مولودها الأول، أثناء رحلة طيران قادمة من جدة إلى القاهرة، حيث شعرت الراكبة بآلام الولادة، ولم تتحمل لحين الهبوط في مطار القاهرة، وفور انتهاء عملية الوضع، أُجريت الإسعافات الأولية اللازمة للأم والمولود، وجرى توفير سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من مطار القاهرة الدولي.

طاقم طبي وسيارة لإسعاف الأم

وأكدت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي اليوم، أنّ برج الإشارة بلاغا من قائد الرحلة 565 القادمة من جدة بالسعودية، يطلب فيها تجهيز طاقم طبي وسيارة إسعاف نظرا لأن الطائرة بها حالة ولادة، وفور هبوط الرحلة تولى طاقم طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إسعاف الأم، وهي مصرية الجنسية «25 عاما»، وتبيّن أنّ المولود ذكر.

استكمال العلاج والفحص

وأوضحت مصادر في مطار القاهرة الدولي، أنّه تم عمل الإجراءات الطبيعية لوصول وخروج الراكبة من مبنى الركاب رقم 1، وتم نقلها فور نزولها من الطائرة، بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفي هليوبوليس، لاستكمال علاجها وفحص المولود الجديد، الذي ولد على ارتفاع نحو 33 ألف قدم عن سطح الأرض.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.