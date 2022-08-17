أستاذ طاقة: قطاع البترول حقق طفرة غير مسبوقة خلال 8 سنوات.. «فيديو»

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي عام 2010 كان حوالي 36 مليار دولار، بينما في عام 2013 انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ13.4 مليار دولار، إضافة إلى 36 مليار دولار ديون للشركات الأجنبية العاملة في مصر.

تكلفة توفير احتياجات مصر من الغاز

أضاف «أبو العلا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن تكلفة توفير احتياجات مصر، خاصة من الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.

ولفت إلى أنه منذ 2013 حتى الآن، شهد احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا وصل إلى حوالي 40 مليار دولار، وتضاعف إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب، وانخفضت ديون شركات البترول العالمية إلى أقل من الثلث، وهذه أرقام موثقة.

مصر حققت أكبر اكتشافات شرق المتوسط

وأكد أستاذ هندسة الطاقة، أن قطاع البترول حقق طفرة غير مسبوقة، خلال الثماني سنوات الأخيرة، ويأتي على رأس ذلك اكتشافات البترول والغاز، لا سيما حقل «ظهر» الذي حقق لمصر الاكتفاء الذاتي، نظرا لأنه أكبر حقل مُكتشف في شمال البحرالمتوسط.

وأكد أن منطقة شرق المتوسط تبلغ مساحتها 83 ألف كيلو متر مربع، لكنها تتضمن المناطق الاقتصادية لعدة دول من بينها مصر، التي تتخذ خطوات لتحقيق اكتشافات أخرى، نظرا لأنها منطقة واعدة بها 220 تريليون قدم مكعب، وما جرى اكتشافه حتى الآن 60 تريليون مكعب.