مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمنيا تحتفل باليوم العالمي للإشارة

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، الاحتفالية التي نظمتها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، احتفالا باليوم العالمي للغة الإشارة والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ضمن توجه المحافظة لدعم أبنائها من ذوي الهمم وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتشجيع ذوي الهمم على التفوق والتميز في كافة المجالات ودعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة.

جاء ذلك بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

صناعات خشبية ولوحات فنية وأعمال تطريز

وافتتح المحافظ، خلال الاحتفالية، معرض الصناعات اليدوية بالمدرسة، كما اطلع المحافظ على الاعمال المنفذة داخل المعرض من صناعات خشبية ولوحات فنية وأعمال تطريز، وتابع المحافظ عددا من الفقرات الفنية قدمها الطلاب من ذوي الهمم، كما وجه المحافظ بدراسة تطوير بعض الأقسام الداخلية وزيادة عدد الأنشطة المختلفة، لتحقيق كافة فرص دمج الطلاب في الحياة العامة.

حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم

ويحتفل العالم في 23 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للغة الإشارة، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغة الإشارة.