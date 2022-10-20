كاتب صحفي: مبادرات «المتحدة» تهدف إلى إعادة بناء المواطن المصري

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق مبادرات في غاية الأهمية بهدف إعادة بناء المواطن والمجتمع المصري، مشيدًا بحملة التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، منوها بتصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب في عام 2018، الخاص بأنّ المرحلة المقبلة هي إعادة بناء الشخصية المصرية مرة أخرى.

أهداف حملة التوعية بمخاطر الإدمان

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيع بسام طبانة، عبر فضائية «DMC»، أنّ هناك العديد من النقاط التي يجب اتباعها لإعادة بناء الشخصية المصرية متمثلة في مواجهة المخدرات؛ لأنها تضرب الشباب المصري الذي يمثل المستقبل لأي دولة في كل المجالات، لذا كان يجب توعية المواطنين بأسباب ومخاطر الإدمان وكيفية الوقاية من تعاطي المخدرات، علاوة على كيفية اكتشاف ومعرفة أعراض الإدمان.

وتابع بأنّ تعاطي المخدرات من أخطر التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في تلك الفترة، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة في التصدي ومنع تسلل المواد المخدرة لداخل البلاد، علاوة على القبض على تجار تلك المواد قبل توزيعها وبيعها للشباب.

دور المواطن في دعم حملات الإدمان

وأكد أهمية دور المواطنين في مساعدة الدولة للقضاء على المخدرات، منوهًا بضرورة تعريف المواطن بأنّ القضاء على الإدمان يقلل معدل الجريمة علاوة على بناء مجتمع سوي، لضمان مستقبل أفضل للدولة.

وأشار «عفيفي»، إلى أنّه لا بد من توعية الطلاب في المدارس بمخاطر المخدرات وتعريفهم بأن الإدمان يقضي على مستقبل الأشخاص، متابعًا بأنّ الإدمان لا يقتصر على فئة الشباب فقط.