«العامة للصناعات» تطالب عمالها باستعادة روح أكتوبر و30 يونيو لمواجهة التحديات

دعت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، جموع العاملين في كل مواقع العمل، بالاستمرار في العمل من أجل زيادة الإنتاج، والاستقرار، ومواجهة كل مخططات الهدم والتخريب، موضحة أنّ عمال مصر كانوا ولا يزالون جنودًا للعمل والإنتاج، خصوصًا وقت التحديات والأزمات ومخططات الهدم.

مزيد من العمل والإنتاج لبناء الجمهورية الجديدة

وجاء في بيان للنقابة العامة اليوم الأحد، موجهًا إلى العمال في كل المواقع: «الدولة المصرية تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى المزيد من العمل والإنتاج من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد ثورة 30 يونيو التي حررت البلاد من الجماعة الإرهابية، ووضعت البلاد على الطريق الصحيح نحو التنمية رغم التحديات، وتتبنى برامج الحماية الاجتماعية، وتعلن استمرار عن حزم اجتماعية لدعم المواطن والفئات الاكثر احتياجا».

وأشار بيان النقابة العامة أهمية استعادة روح نصر أكتوبر، وثورة 30 يونيو، حيث قوة وصلابة الشعب المصري وفي القلب منه العمال، واصطفافه خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

تداعيات فيروس كورونا

ولفتت النقابة العامة للصناعات الهندسية، في بيانها، أنّ هناك قلة في الداخل والخارج تحاول نشر الشائعات والفتنة وتشكك في قدرات واستقرار للدولة المصرية، في محاولة بائسة للرجوع الى الخلف، ووقف خطط التنمية، مستغلة التحديات التي تواجه الدولة بسبب تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي تهدد العالم أجمع.

وأكدت النقابة، أنّ الدولة المصرية متماسكة كالبنيان المرصوص، وجبهتها الداخلية يحتذى بها في الوحدة والوعي، وبعثت النقابة العامة في بيانها برسالة تجديد الثقة في الرئيس السيسي، والشرطة الباسلة، وأجهزة الدولة الوطنية التي تحافظ على استقرار الوطن والمواطن.