«فريق سفراء المناخ المصريين» يحصد المركز الأول بمسابقة المجتمعات المستدامة

تناول طلاب من مختلف أنحاء الجمهورية، قضايا التمنية المستدامة التي تأثر على البيئة المحيطة لهم، وإيجاد حلولا علمية فعالة لها، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ انموذج المبدئي للمشاريع، تحت إشراف مختصين في مجال التنمية المستدامة.

ياتي ذلك فى إطار برنامج جامعة الطفل أحد آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لنشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، الذي تبنته كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي، لاكتشاف وإحتضان المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم، لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

جاءت الخطوة أيضا، ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومعهد Smithsonian Science Education Centre بالولايات المتحدة الأمريكية، التي عملت على الاشراك الفعال لطلاب برنامج الطفل، في تنفيذ مشروعات مشتركة تتناول التنمية المستدامة وتغير المناخ.

طلاب جامعة الطفل يشاركون في مسابقة المجتمعات المستدامة

شارك طلاب جامعة الطفل بمشاريعهم في مسابقة المجتمعات المستدامة التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع معهد Smithsonian Science Education Centre، بالإشتراك مع 13 فريقا من مختلف أنحاء الجمهورية، وقد قام بتحكيم مشاريع الطلاب المقدمة، لجنة مكونة من خبراء مختصين من مصر والولايات المتحدة.

عرض فيديو للمشروع الفائز من فريق جامعة الطفل

تصدر فيديو لأحد مشروعات أطفال جامعة الطفل، المشاركين من جامعة عين شمس، ‏المركز الأول في مسابقة ‏مؤسسة سميثسونيان الأمريكية، حيث قدم 5 أطفال ‏تتراوح أعمارهم بين 10-12 سنة، من جامعة الطفل -جامعة عين شمس-، وهم: تسنيم إسماعيل، يوسف اشرف، جوليانا مينا، هنا أحمد، ومريم عبد العزيز، مشروعا بحثيا بعنوان «فريق سفراء المناخ المصريين».

مشروع فريق سفراء المناخ المصريين

استهدف المشروع رفع الوعي المجتمعى بالتنمية المستدامة وآثار التغيرات المناخية، وقد قام الأطفال من خلال هذا المشروع، بدور سفراء للمناخ وتقديم ‏جلسات توعوية في المدارس والأندية، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

ونفذ الأطفال مجسمات توضيحية وفيديوهات توعوية ‏مبسطة؛ للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور، ثم قام الأطفال بدراسة آثار هذه الجلسات على رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وقد استغرق العمل بهذا المشروع 3 أشهر تحت إشراف الدكتورة نهى الرافعي، ‏منسق جامعة الطفل في جامعة عين شمس، ويأتي هذا علي هامش استضافة مصر المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وعُرض الفيديو في ‏فعاليات COP27 ‏في المنطقة الزرقاء، اليوم، خلال جلسة نقاش مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد Smithsonian Science Education centre، تحت عنوان «Promoting ESD for ESG through Public-Private-Social Sector Partnerships to Achieve Climate Action».

نموذج لتطوير أحياء الإسكندرية

الجدير بالذكر بأنه تم التنويه المشرف عن المشروع للفريق الفائز من جامعة الطفل بجامعة الإسكندرية، الذي تضمن وضع نموذج تصوري لمنطقة تحت التطوير في أحد أحياء محافظة الإسكندرية.

تمحور التصميم حول الوصول إلى بعض العناصر والخدمات الأساسية المطلوبة لتحقيق فكرة الاستدامة على جميع المحاور البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تم وضع تخطيط للمشروع من قِبل الأطفال، وراعى التخطيط توافر بعض العناصر التى تحقق مبادئ الاستدامة مثل وحدات لمعالجة وإعادة استخدام المخلفات والمياه؛ تصميم أماكن مخصصة لبعض الأنشطة المجتمعية مثل الملاعب الرياضية وأماكن ركوب الدراجات مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة واستخدام طرق الإضاءة الذكية.

وتضمن تصميم ملاعب مختلفة تناسب جميع الأعمار والفئات المجتمعية؛ توفير أماكن مخصصة لتوليد الطاقة الكهربية من الخلايا الشمسية، تصميم المباني في صورة موفرة للطاقة، توفير مناطق خضراء، توفير أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بإشراكهم في المجتمع، هذا إلى جانب إضافة بعض العناصر التي تعزز الانتماء للمجتمع وتحث على المشاركة المجتمعية.

وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف كل من الدكتورة أميرة أحمد ماهر، مدرس مساعد كلية العلوم، والدكتورة رانيا رسلان، مدرس كلية الهندسة، الدكتورة هبة جاهين، مدرس كلية الهندسة، والدكتورة هناء صالح، المنسق العام للمشروع وتم عرض الفيديوهات الخاصة بالفرق المذكورة على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالأكاديمية والمعهد وجامعة الطفل.