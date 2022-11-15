إرهابيون خرجوا من رحم جماعة الإخوان.. «العنف منهجا»

العنف دائما السلاح الأوحد لجماعة الإخوان الإرهابية طوال تاريخها، بجانب أفكارها الهدامة التي سارت على نهجها جميع التنظيمات الإرهابية الأخرى، وتشكلت على الأساس الذي وضعته الجماعة الأم.

في هذا الصدد، قال سامح فايز، العضو السابق بتنظيم الإخوان، والباحث في شئون الإسلام السياسي، إن تنظيم الإخوان انتهج سلاح العنف من أجل الوصول إلى أهدافه وإخفاء عيوبه وأخطائه، وهو ما ظهر على الساحة أكثر منذ بداية أحداث ثورة يناير، وتخطيطهم لموقعة الجمل.

وأضاف «فايز» في حديثه مع «الوطن»، أن العنف لدى «الإخوان» وسيلة لفرض السيطرة على مجريات الأمور، باعتبار أنهم الجماعة الأكثر تنظيمًا، ولديها القدرة على حشد أفراد مدربة.

خبير: جماعة الإخوان موظفة من الخارج

بدوره، أوضح العقيد حاتم صبري، خبير الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن سياسة جماعة الإخوان منذ نشأتها قائمة بين التيار الدموي والدعوي، لافتا إلى أنها مُوظفة من قبل جهات خارجية تنفذ لها مصالحها في الداخل، وتوفر لهم الحماية.

وترصد «الوطن» أبرز التنظيمات الإرهابية وقادتها الذين نشأوا على أفكار جماعة الإخوان الإرهابية.

تنظيم داعش

- التوحيد والجهاد.

- ولاية ليبيا.

- ولاية غرب إفريقيا.

تنظيم القاعدة

- جبهة النصرة في سوريا.

- حركة الشباب المجاهدين.

- جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

- إمارة أفغانستان.

حركات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية

- حركة حسم المسلحة والتي ظهرت في يناير 2014، وصنفتها مصر وبريطانيا وأمريكا على أنها حركة إرهابية.

- حركة النهضة ظهرت في تونس عام 1988، وتصدرت المشهد بعد 2011.

- بوكو حرام التي تم تأسيسها عام 2002 وهى جماعة إسلامية نيجيرية مسلحة.

- جماعة عباد الرحمن، التي تأسست في السنغال على نهج الإخوان المسلمين عام 1978.

إرهابيون من رحم الجماعة

- أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة.

- أيمن الظواهري، زعيم القاعدة بعد تصفية أسامة بن لادن.

- أبو مصعب الزرقاوي، مؤسس تنظيم داعش.

- أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش.

- عبد الله عزام، رائد الجهاد الأفغاني.

- هشام عشماوي، أمير تنظيم المرابطون.