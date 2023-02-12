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الأمن العام: القبض على 21 متهما بحيازة المخدرات في القليوبية 

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الأحد 12 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

 ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .

بحوزة 21 متهم لعدد 5 منهم معلومات جنائية .

تنفيذ (7623) حكم قضائى متنوع.

ضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات