«مياه القاهرة»: عودة الضخ لـ5 مناطق في كوبري القبة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال تغيير محبس قطر 400 مم بشارع عبد المجيد سليم في كوبري القبة بجوار سور المترو، وذلك قبل الموعد المحدد بساعة وجارِ العمل على ضخ مياه الشرب تدريجيًا للمناطق المتضررة من قطع المياه بالقاهرة.

المناطق المتضررة من قطع المياه

والمناطق المتضررة من قطع المياه، بحسب بيان شركة مياه الشرب بالقاهرة، هي: «منشية الصدر، شارع مصر والسودان، حمامات القبة، حدائق القبة».

توفير سيارات مياه

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنها تبذل قصارى جهدها لإجراء أي إصلاحات و مواجهة الأعطال بشكل سريع لتوفير الخدمة للمواطنين والحد من أي أضرار تنجم عن قطع المياه، حيث يتم اتخاذ ما يلزم بوقت كاف من إبلاغ المواطنين بسرعة تدبير احتياجاتهم من المياه قبل موعد القطع ومناشدة أصحاب المخابز والمصانع والمستشفيات بتوفير طلباتهم من المياه.

كما يتم العمل على توفير سيارات توفر المياه مجانًا للمواطنين في المناطق المتضررة بمحافظة القاهرة، وفي حال طلبها، يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو خدمة الواتس آب 01206665125.