موعد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

بعد عرض الحلقة 10 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وتفاعل الجمهور معها خاصة بعد مناقشة عدة قضايا مهمة للمجتمع، يرغب الجمهور في معرفة مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023.

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، تتصدر اهتمامات الكثير من متابعي العمل الفني، ويُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي وعدد من النجوم، بينهم أحمد بدير، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وآخرون، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.