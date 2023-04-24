نائب بمجلس الشيوخ: توسيع دائرة الحماية دليل على الشفافية وصدق نية التخفيف عن المواطن

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيه الرئاسي الأخير بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية ورفع موازنة الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة تصل إلى 48% يدل على شفافية القيادة السياسية وصدق نيتها في التخفيف عن المواطن المصري الأكثر احتياجا ومحدود الدخل، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية من على كاهل محدودي الدخل والأولى بالرعاية.

توسيع دائرة الحماية الاجتماعية دليل

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ«الوطن» أن قرار توسيع دائرة الحماية الاجتماعية يدل على أن القيادة السياسية قريبة من الشارع المصري وتتمكن من أن تشعر بأزماته وتدرسها بعناية، قائلا: «اتخاذ هذا القرار في التوقيت الحالي، الذي يعاني فيه العالم من أزمة اقتصادية إثر جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يدل على حرص الدولة على دعم المواطن المصري الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهله».

قدرة مصر على تحدي الأزمات

وقال البدري إن هذه الخطوة تدل على إيمان القيادة السياسية بأن محدودي الدخل هم الفئة الأولى بأن نمد لها يد العون، خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه العالم أجمع من أزمة اقتصادية عالمية، وهذه الفئة هي أكثر الفئات المتضررة إثر هذه الأزمة الأخيرة: «القرار الأخير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يدل على صدق رغبة الرئيس في التخفيف عن الأهالي الأكثر احتياجا»

وأضاف أن توجيه الرئيس برفع موازنة برامج الحماية الاجتماعية، يعكس حرص وسعي الدولة المصرية بكل أجهزتها التنفيذية وقيادتها السياسية على العمل على توفير حد أدنى جيد من المعيشة لجميع المواطنين دون استثناء، وعلى قدرة مصر في تحدي الأزمات المختلفة.