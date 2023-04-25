إصابة عامل سقط من سقالة في سوهاج

أصيب عامل بارتجاج في المخ إثر سقوطه من سقالة محارة أثناء عمله بأحد المنازل وتم نقله إلى الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي بلاغ من المستشفى المركزي بمركز دار السلام، بوصول «باسم ن ر ا»، 31 عاما، عامل بناء، ويقيم بدائرة المركز، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وتورم بالظهر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

سقوط عامل من سقالة

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وأفاد «عاصم ز م»، 32 عاما، عامل، شاهد عيان للواقعة، و«إبراهيم ع س»، 30 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية بمركز دار السلام، بأنه أثناء قيام المذكور بأعمال المحارة أعلى سقاله خشبية بمنزل ملك الثاني اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتقديم الدعم الطبي اللازم له.