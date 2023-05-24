هل يصاب الإنسان بارتفاع ضغط الدم بدون أسباب محددة؟.. «الصحة» تجيب

أجابت وزارة الصحة والسكان على السؤال الذي طرح على مواقع التواصل الاجتماعى «هل يصاب الإنسان بارتفاع ضغط الدم بدون أسباب محددة؟»، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي له، لا يمكن الإصابة بارتفاع ضغط الدم بدون سبب، وهناك عوامل تؤدي إلى خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يجب معرفتها والبعد عنها لبتجنب الإصابة بالقاتل الصامت.

أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وحددت وزارة الصحة والسكان، الأسباب التى تؤدي الى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وجاءت على النحو التالى :-

- التقدم في العمر - العامل الوراثي والتاريخ المرضي للعائلة - السمنة - الغضوط النفسية - نمط الحياه المتبع الغذائي - التدخين- تناول الكحوليات.

نصائح لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وتابعت وزارة الصحة والسكان، لابد من البعد بشكل نهائي عن عادة التدخين، لافتة الى أن التدخين يدمر الصحة ولابد من التوقف عنه، والبعد عن التوتر النفسي، والنوم جيدا، واتباع نظام غذائي سليم والبعد عن السمنة، والحد من شرب الكحوليات، وممارسة التمارين الرياضة حتى في حال المشي نصف ساعة بشكل يومي.

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين الى الكشف المبكر عن الأمراض والمتابعة من خلال مبادرة الرئيس والتى تعمل بشكل يومي في كافة الوحدات الصحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

مضاعفات الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وكشفت وزارة الصحة والسكان مضاعفات ارتفاع ضغط الدم وجاءت على النحو التالى :-

- الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

- تعرض المريض سواء بالسكتة الدماغية.

- تعرض المريض لجلطة.

- حدوث قصور في وظائف الكلى.

- أن يُصاب الفرد باعتلال في شبكية العين أو العمى.