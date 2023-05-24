600 فرد في ثاني جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.. 14 ساعة عمل

أعلنت إدارة الحوار الوطني، في بيان اليوم، تفاصيل ما جاء في جلسات المحور الاقتصادي أمس الثلاثاء، وهي ثاني جلسات المحور الاقتصادي، إذ ناقشت الجلسات قضيتين «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)»، وكذلك «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات».

وشهدت جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أمس، حضورًا واسعًا من المشاركين، وجاء هذا الحضور على النحو التالي:

حضور المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

- حضور 600 فرد مقسمين إلى «130 متحدثًا - 410 مستمعين - 60 صحفيًا».

- 4 جلسات ناقشت القضيتين بواقع 14 ساعة - 7 ساعات على التوازي.

6 فئات حضرت جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني أمس

وتنوعت فئات حضور جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني إلى التالي: «قوى سياسية، ومقدمي المقترحات، وخبراء وباحثون، ومواطنون، وصحافة وإعلام، وأحزاب»

وناقشت الجلسة الأولى من المحور الاقتصادي في الحوار الوطني «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)»، وذلك ضمن مناقشات لجنة الصناعة.

أما الجلسة الثانية من المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، ناقشت بالتوازي مع الأولى «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات»، ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

واستكملت الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وسط حضور كثيف من مختلف القوى والأحزاب السياسية، ومن المقرر أن يتمّ استكمال مناقشات المحور المجتمعي غدًا الخميس.