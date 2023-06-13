نائب محافظ البحيرة: لدينا 370 مشروعا باستثمارات 6.9 مليار جنيه

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة.

واطلع اللواء هشام آمنة آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري على مستوى برامج التنمية المحلية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 370 مشروعًا، بقيمة الاستثمارات تبلغ 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13% عن خطة عام 2021/ 2022، بالإضافة إلى المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأضافت أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية.

متابعة مشروعات حياة كريمة في البحيرة

وتشهد المحافظة تنفيذ حوالي 8868 مشروعا في شتى القطاعات بـ6 مراكز بالمرحلة الأولى، وهي «دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسى، أبو المطامير، وادي النطرون»، بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

ونجحت المحافظة منذ بدء تنفيذ الموجة 21 وحتى الآن في استرداد 182 ألف متر مربع بعد إزالة 492 حالة مباني مخالفة على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.